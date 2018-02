Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel kaum verändert beendet. Nachdem der Leitindex SMI am Vormittag mit deutlichen Verlusten in den Tag gestartet war, erholten sich die meisten Titel am Nachmittag wieder. Vor allem die defensiven Schwergewichte aber verhinderten hierzulande eine positivere Tagesperformance. Allgemein erreichten die Börse am Berichtstag nur wenige kurstreibende Nachrichten.

In den USA veröffentlichte Einkaufsmanagerindizes vom Februar beispielsweise übertrafen die Erwartungen und belegten die solide Wirtschaftslage. Doch war die Stimmung an den Märkten vor der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank am Mittwochabend eher von Zurückhaltung und Abwarten geprägt. Anleger erhoffen sich von der Publikation erneut Einblicke über Veränderungen im Mehrheitsverhältnis des Fed in Bezug auf die Zahl der Leitzinserhöhungen im Jahr 2018. Dieser entscheidende Impuls trifft jedoch erst nach der Schlussglocke des hiesigen Handels ein und konnte somit die Kurse am Berichtstag nicht mehr beeinflussen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,08% höher auf 8'988,99 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, konnte deutlicher zulegen und gewann 0,33% auf 1'483,79. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,13% auf 10'346,83 Punkte. Von den ...

