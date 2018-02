21.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Post (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Österreichische Post hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2017 ein gutes Ergebnis erzielt. Gemäß dem kommunizierten Ausblick wurde eine leicht steigende Umsatzentwicklung verzeichnet, insgesamt verbesserte sich der Konzernumsatz 2017 um 2,3% auf 1.939 Mio EUR nach 1.896 Mio EUR im Vorjahr (exkl. trans-o-flex). Die Division Brief, Werbepost & Filialen verbuchte im Jahresverlauf einen Umsatzrückgang von 2,1% (1.448 Mio EUR in 2017 nach 1.479 Mio EUR in 2016), der durch einen...

