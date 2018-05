Jenoptik ist dank guter Geschäfte mit der Halbleiterindustrie mit einem Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet. In den kommenden Jahren will der Technologie- und Rüstungskonzern das Wachstum beschleunigen. Das kommt am Markt gut an. Die Aktie des AKTIONÄR-Musterdepotwerts legt weiter zu.

