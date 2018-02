Liebe Leser,

Verdi setzt die Deutsche Post mit möglichen Warnstreiks unter Druck: Nachdem sich der Dax-Konzern offenbar auch während der dritten Verhandlungsrunde nicht mit der Dienstleistungsgewerkschaft einigen konnte, droht diese nun mit Arbeitsniederlegungen.

Verdi will Ergebnisse sehen

Um Streiks zu vermeiden, müsse in der für Anfang nächster Woche angesetzten, vierten Verhandlungsetappe "ein Ergebnis her", so die Verdi-Vizechefin Andrea Kocsis im Rahmen der am Dienstagabend ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...