Liebe Leser,

Evotec konnte am Mittwoch wieder deutlicher zulegen. Charttechnische Analysten sehen sich in ihrer Einschätzung bestätigt. Denn ihrer Ansicht nach deuten die Zeichen auf einen größeren Aufwärtstrend. Die Aktie könne sogar mehr als 10 % oder über 15 % an Wert gewinnen, heißt es. Konkret: Die Aktie ist nun mittelfristig wieder im charttechnischen Hausse-Modus angekommen. Der Kurs ist nach den Aufschlägen vom Mittwoch bis auf 15 Euro angestiegen und könnte bei einem nachhaltigen ... (Frank Holbaum)

