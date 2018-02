Nachdem der Automobilteilehersteller Faurecia diese Woche eine Ratingheraufstufung von Moodys als auch von Fitch um jeweils ein Notch erhalten hat (aktuelle Ratings: BB+/ Ba1) scheint das Unternehmen den Rückenwind gleich am Primärmarkt nutzen zu wollen. So gab der Emittent bekannt einen Investorencall am 22 Februar (heute) abzuhalten, für eine geplante siebenjährige Senior Benchmark Emission welche erstmals nach 3 Jahren rückzahlbar sein soll. Gleichzeitig plant das Unternehmen die derzeit ausständige 3,125 % 2022 Senior Emission zurückzukaufen. Nordea Bank platziert EUR 2 Mrd. (Tranche A: 1,25 Mrd., 5 Jahre, MS-11, BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 15 Jahre, MS-1 BP) aus ihrem finnischen Hypotheken Covered Bond Programm. Auch die...

Den vollständigen Artikel lesen ...