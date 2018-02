Winterthur - Die Versicherungsgruppe Axa Winterthur hat im Geschäftsjahr 2017 zwar etwas weniger an Prämien eingenommen, die Ergebnisse aber verbessert. Während die Bruttoprämien um 1,3% auf 10,9 Mrd CHF zurückgegangen sind, kletterte der operative Gewinn um 8,4% auf 899 Mio und der Reingewinn um 9,9% auf 880 Mio in die Höhe, wie der Versicherer am Donnerstag mitteilte.

Die Gewinnsteigerung sei einerseits auf ein sehr gutes versicherungstechnisches Ergebnis und andererseits auf das starke Investmentresultat zurückzuführen. Insbesondere die Performance der alternativen Kapitalanlagen und tiefere Fremdwährungsabsicherungskosten hätten dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.

Gute Entwicklung des Unternehmensgeschäfts

In der Schaden- und Unfallversicherung steigerte die Axa Winterthur das Geschäftsvolumen um 1,5% auf 3,4 Mrd CHF. Getragen wurde das Wachstum in erster Linie von der guten Entwicklung des Unternehmensgeschäfts. Doch ...

