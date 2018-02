Vorläufige BIP-Daten aus Großbritannien werden heute Morgen veröffentlicht Wird das EZB-Sitzungsprotokoll eine hawkischere Haltung zeigen, genau wie sein Fed-Pendant? Der DoE-Bericht wird voraussichtlich den vierten wöchentlichen Anstieg der Öl-Lagerbestände aufzeigen

Zusammenfassung:Nach einer Vielzahl von makroökonomischen Veröffentlichungen gestern scheint auch der Donnerstag recht interessant zu werden. Erstens wird der ifo-Geschäftsklimaindex und das britische BIP einen Einblick in die europäischen Volkswirtschaften geben. Später wird die EZB ihr Sitzungsprotokoll vom letzten Treffen veröffentlichen. Am Nachmittag stehen Daten zu den kanadischen Einzelhandelsumsätzen sowie der wöchentliche US-Regierungsbericht zu den Öl-Lagerbeständen auf der Agenda. 10:00 Uhr - Deutschland, ifo-Geschäftsklimaindex (Februar): Der Index misst das Geschäftsklima in Deutschland basierend auf der Befragung von Herstellern, Bauherren, Groß- und Einzelhändlern. Wenn wir uns die vergangenen Veröffentlichungen ansehen, können wir sehen, dass das Klima in Deutschland solide ...

