Das Thema Nachhaltigkeit liegt im Trend. Wer in einen entsprechenden Fonds investieren möchte, erhält allerdings oft sehr aktienlastige Produkte. Dies sollte bei der Abgleichung mit dem individuellen Chancen-Risiko-Profil beachtet werden.Die Abkürzung ESG - engl. Für Environment, Social und Governance - findet sich in immer mehr Fonds, denn das Bewusstsein für nachhaltige Investments steigt. Doch wie sind die angebotenen Fonds nach Assetklassen einzuordnen? Das Fondsanalysehaus Morningstar hat den ESG-Fondsmarkt für das vergangene Jahr analysiert und kommt zu dem Schluss: "Der europäische Markt für ESG-Fonds ist ein Aktiengeschöpf". So seien Ende Januar 2018 gut 260 Milliarden Euro in aktiv und passiv verwalteten ESG-Aktienfonds investiert gewesen. Dies entspreche einen Anteil von 58 Prozent des ESG-Fondsmarkts in Europa (außer Geldmarktfonds). Am gesamten europäischen Fondsmarkt hingegen liege der Anteil von Aktienfonds hingegen bei nur knapp 44 Prozent. Damit sind Aktienfonds im Bereich Nachhaltigkeit überrepräsentiert.

