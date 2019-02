Wien (www.fondscheck.de) - Nachhaltigkeitsfonds haben im vergangenen Jahr laut Morningstar eine gute Figur gemacht, so die Experten von "FONDS professionell".Zwar hätten sie sich aus Performancesicht im Großen und Ganzen gemäß dem breiten Markttrend entwickelt. Doch in einigen Punkten hätten sich ESG-Fonds deutlich positiv abgehoben. Etwa bei den Nettomittelzuflüssen: Während die Neuinvestitionen im europäischen Fondsmarkt insgesamt um rund 80 Prozent zurückgegangen seien, seien sie bei Nachhaltigkeitsfonds nur knapp halb so stark gefallen, und zwar auf 38 Milliarden Euro nach Rekordzuflüssen von 62,4 Milliarden Euro im Vorjahr. ...

