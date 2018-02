Die am meisten verunreinigten Früchte sind Trauben, Orangen und Tangerinen. Im Fall von Gemüse liegt dieser Prozentanteil bei nur 41% des in Frankreich vermarkteten Gemüses. Sie haben Spuren von Pestiziden und in einigen Fällen sind die Mengen über den zulässigen Grenzen. Das sind die wichtigsten Ergebnisse einer Studie, die am Dienstag von der Umweltvereinigung...

Den vollständigen Artikel lesen ...