Die Versorgung mit Mandarinen hatte sich nicht wesentlich verändert, auch wenn der spanische Anteil am Sortiment sank und sich die Importe aus den übrigen Ländern intensivierten. Bildquelle: Shutterstock.com Israelische Orri wiesen in München Haltbarkeitsschwierigkeiten auf. In Berlin schmeckten sie hingegen vorzüglich, jedoch bremsten Forderungen von bis zu 2,90...

