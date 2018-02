Zu dem internationalen Symposium FRUTIC, das am 6. Februar 2018 organisiert wurde, trafen sich Experten aus 22 Ländern in Berlin, um neuste Forschung und aufkommende Technologien für die Optimierung der Wasserverwendung in der Lieferkette von Obst und Gemüse zu diskutieren. FRUTIC 2018 - Martin Geyer. Foto © ATB In ihrer programmatischen Rede konzentrierte sich Prof....

Den vollständigen Artikel lesen ...