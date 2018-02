Hortgro reagiert in einer Pressemitteilung auf die Entdeckung. In der vergangenen Dekade hat Hortgro sich proaktiv auf die Möglichkeit des Auftretens von Bactrocera dorsalis oder Orientalische Fruchtfliege (OFF) an dem Westkap vorbereitet. Das Ertragsschutzprogramm (Crop Protection Programme) von Hortgro Science führt seit 2005 Forschungen mit der Bemühung durch, sich auf solch...

Den vollständigen Artikel lesen ...