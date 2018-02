Lieber Leser,

zu den stärkeren Aktien in einem alles in allem etwas schwächeren TecDAX zählte am Donnerstag die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys aus Martinsried bei München.

Unverständliche Kritik der Analysten ist eingepreist!

Zuletzt war die Aktie nach zwei eher negativen Analysteneinschätzungen etwas unter Abgabedruck geraten. So hatte die HSBC-Analystin Julie Mead ihr Kursziel für die Aktie zwar von 59,00 auf 64,00 Euro angehoben, ihre Einschätzung aber ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...