Morphoys hat bekannt gegeben, dass Jennifer L. Herron zum President der Morphosys US Inc. und Executive Vice President, Global Commercial mit Wirkung zum 23. Juli 2018 ernannt wurde. Zudem ist Herron in Zukunft Mitglied des Board of Directors (Verwaltungsrat) der Morphosys US Inc. In der neu geschaffenen Position wird Herron den Aufbau der US-Tochtergesellschaft von Morphosys verantworten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau der Vertriebskapazitäten und einer starken Präsenz in den USA, um die geplante Vermarktung von MOR208 vorzubereiten, so Morphosys. Die Morphosys US Inc. wird im US-Bundesstaat New Jersey ansässig sein. Der Hauptsitz der Morphosys AG bleibt in Planegg bei München.

