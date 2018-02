Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Freitag bis am Mittag die Anfangsverluste noch ausgebaut. Am Markt sei weiterhin eine hohe Nervosität zu spüren, heisst es im Handel. Beherrschendes Thema bleibt die Normalisierung der Geldpolitik durch die Notenbanken. Die soliden Zahlen der nun allmählich auslaufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...