ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem moderaten Aufschlag hat der Schweizer Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Händler sprachen von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Das in den vergangenen Tagen dominante Iran-Thema sei etwas in den Hintergrund gerückt. Viele Marktteilnehmer hätten mit dem Feiertag am Donnerstag allerdings ein verlängertes Wochenende genommen. Bei den Einzelwerten stand die Sika-Aktie im Fokus.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.994 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 44,09 (zuvor: 41,81) Millionen Aktien.

Außerhalb des SMI kletterte die Sika-Aktie um 8,3 Prozent. Das Schweizer Unternehmen und Saint-Gobain haben ihren lange schwelenden Übernahmestreit beendet. Von einem "Befreiungsschlag" sprach ein Marktteilnehmer. Der französische Baustoffkonzern verzichtet nun darauf, die Kontrolle bei dem kleineren Konkurrenten Sika zu übernehmen. "Die Vereinbarung ist ein Gewinn für beide Seiten", so die Analysten von Davy Research. Saint-Gobain verständigte sich mit der Sika-Gründerfamilie Burkard auf eine Übereinkunft, mit der die seit über drei Jahren schwelende Auseinandersetzung beendet wird.

Für die Aktie von Roche ging es 1,7 Prozent nach unten. Grund sei eine enttäuschend verlaufene Studie mit einem Hoffnungsträger des Pharma-Konzerns gewesen. "Die Erwartungen waren nach einem vorübergehenden Einstellungsstopp in einer früheren Studie bereits gedämpft", relativierte ein Marktteilnehmer den Neuigkeitsgehalt der Meldung.

May 11, 2018 11:40 ET (15:40 GMT)

