Europäische Aktien weisen im frühen Handel leichte Kursrückgänge auf DAX® (DE30 in der xStation 5) prallt an der oberen Grenze des kurzfristigen Konsolidierungsbereichs ab E.ON (EOAN.DE) und Henkel (HEN3.DE) haben neue Empfehlungen erhalten

Zusammenfassung:In der gestrigen gemischten Sitzung in den USA legte der Dow Jones (US30) um 0,66% zu, während der S&P 500 (US500) und der Nasdaq (US100) den Handelstag in der Nähe des letzten Schlusskurses beendeten. In Asien war die Stimmungslage deutlich positiver, da die meisten wichtigen Indizes aus der Region an Wert gewannen. Die japanischen Aktien steigen am zweiten Tag in Folge nach einer Abwertung des Yen. Der Nikkei (JAP225) konnte daraufhin um 0,72% zulegen. In Australien stieg der S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,82%, Chinas Hang Seng CE (CHNComp) um 1,65%. Die europäischen Indizes entwickelten sich während der Eröffnungsphase recht stabil, da die Anleger nach einer gemischten Performance der US-Aktien vorsichtig blieben. Kurze Zeit später zeigten die wichtigen Indizes aus Europa jedoch eine kleine Schwäche. Automobil- und Technologieunternehmen schneiden am schlechtesten ab, während die TK-Werte die größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...