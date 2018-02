Liebe Leser,

wer Anfang März in New York sein sollte - könnte interessant werden: SAP lädt für den 6. März in die firmeneigene Niederlassung in New York ("Hudson Yards") ein. Dort soll es einen sogenannten "Capital Markets Day" geben für Analysten und Investoren. Wer nicht dabei sein kann, aber interessiert ist: Die Veranstaltung soll sowohl live übertragen werden als auch später per Aufzeichnung abrufbar sein. Die Live-Übertragung soll demnach gegen 19:00 Uhr MEZ beginnen.

Natürlich ... (Peter Niedermeyer)

