Die EU debattiert über ihren Haushalt. Merkel will, dass Fördergelder mit der Aufnahme von Flüchtlingen verknüpft werden - und stößt auf massiven Widerstand.

Die Reaktionen fielen kühl aus. Am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel sich dafür ausgesprochen, die Überweisung von Geldern aus den EU-Strukturfonds mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu verknüpfen. Im Kreise ihrer Kollegen beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel am Freitag fand die Idee wenig Anklang. Und zwar auch nicht bei jenen Staaten, die Merkel dabei weniger im Sinn gehabt haben dürfte als die Hardliner Polen, Ungarn oder Tschechien.

"Wer wird nachher bestraft? Nicht die Regierungen, aber die Bürger", sagte der Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel bei seinem Eintreffen beim Sondergipfel. Am Ende würden Bauern oder Studenten dafür bestraft, dass ihre Regierung sich nicht an Abmachungen gehalten habe.

Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz lehnte die Idee Merkels ab. EU-Hilfen an Bedingungen zu knüpfen, könne er zwar grundsätzlich nachvollziehen, sagte er. "Ich würde nur bitten, sich da nicht nur ständig auf Flüchtlinge zu fokussieren." Die Position des konservativen Politikers ist nicht sonderlich überraschend. Kurz ist kein Freund der Umverteilung von Asylsuchenden innerhalb Europas. Man müsse die Menschen vielmehr bereits an den Außengrenzen der EU stoppen, forderte der 31-Jährige.

Bei dem Sondergipfel wollen die EU-Staats- und Regierungschefs erstmals den Haushaltsrahmen ...

