mid Groß-Gerau - Das Schreckgespenst eines Fahrverbots schwebt über allen Besitzern von Diesel-Fahrzeugen. Egal, wie die Richter am 27. Februar 2018 in Leipzig entscheiden: Der Diesel hat ein schweren Stand und womöglich seine besten Tage hinter sich. Eine deutliche Mehrheit von 83 Prozent der Bevölkerung in Deutschland spricht sich dafür aus, dass die neue Bundesregierung die Autohersteller dazu verpflichtet, Diesel-Fahrzeuge, die von dem Abgas-Skandal betroffen sind, auf Herstellerkosten so ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...