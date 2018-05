Halle (ots) - Seehofers Ankerzentren werden keine Lösung bringen. In der geplanten Größe werden sie den in Ellwangen sichtbar gewordenen Mix aus Angst und Frust eher vergrößern. Ankerzentren werden Gefängnissen ähneln. Viele Flüchtlinge wird vor allem ein Gedanke treiben: Raus!



