Am 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern im eigenen Stadion gegen die Hertha 0:0 gespielt. Die Hertha gab sich zwar engagiert, aber die Bayern waren haushoch überlegen - nur die Tore fehlten.

Gerade in der zweiten Halbzeit zeigten die Berliner dann aber derart viel Einsatz, dass das Unentschieden schließlich gerecht war. Die Bayern haben an der Tabellenspitze satte 20 Punkte Abstand auf die Dortmunder - die an diesem Wochenende aber noch eine Partie vor sich haben. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 1:1, Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:1, VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1:0.