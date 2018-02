In der ersten Sonntagspartie des 24. Bundesliga-Spieltags hat Schalke in Leverkusen mit 2:0 gewonnen und sich damit vorerst Rang drei der Tabelle gesichert. Guido Burgstaller schoss in der 11. Minute den ersten Treffer.

Ab der 38. Minute war Leverkusen nach Gelb-Rot für Dominik Kohr nur noch zu zehnt auf dem Platz. Das brachte Schalke aber keine weitere Tore, erst ein Foulelfmeter durch Nabil Bentaleb in der 89. Minute machte den Sack zu. Am Abend spielen noch RB Leipzig und der 1. FC Köln. Mit einem Sieg der Sachsen können diese auf Platz zwei springen.