Wal-Mart hat wegen mehrerer Wirbelstürme und seines boomenden Onlinegeschäfts den Umsatz im 3. Quartal überraschend stark um 4,2% auf 123,2 Mrd $ gesteigert - das 13. Mal in Folge. In den USA, wo sich die Lebensmittelkette einen erbitterten Preiskampf mit den Konkurrenten Target und Aldi liefert, wuchs Wal-Mart so stark wie seit 8 Jahren nicht mehr. Im Sommer hatten die Wirbelstürme Harvey und Irma die USA heimgesucht. Viele Amerikaner deckten sich deswegen mit Nahrungsmitteln ... (Volker Gelfarth)

