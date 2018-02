Liebe Leser,

CZM steuert auf das nächste Rekordjahr zu. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 8% auf 864,7 Mio €, der Gewinn kletterte um 20,0% auf 132,6 Mio €. Mitverantwortlich für diesen Gewinnsprung ist ein einmaliger Sondereffekt in Höhe von 7,6 Mio € aus Veräußerungen von Vermögenswerten am Standort Ontario. Sehr günstig wirkten sich auch positive Währungsergebnisse aus. Bis auf den Bereich Ophthalmologische Diagnostik, der unverändert einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...