Auf ein Rekordhoch sind am Freitag die Aktien von Carl Zeiss Meditec gestiegen nach starken Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres. In der Spitze stiegen sie um 2,6 Prozent auf 71,15 Euro, zuletzt lagen sie noch mit 2,1 Prozent im Plus.

Beide Sparten des Medizintechnikherstellers hätten ein Umsatzplus von mehr als 10 Prozent erreicht, schrieb Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank, aus seiner Sicht eine starke Entwicklung. Die bereinigte operative Marge (Ebit) sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 150 Basispunkte gestiegen.

Seit Ende März waren die Papiere um 40 Prozent geklettert. Nach einem Rücksetzer in der zweiten Junihälfte hatte sich die Aufwärtsdynamik noch bechleunigt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich mittlerweile auf rund 6,3 Milliarden Euro./bek/fba

ISIN DE0005313704

