Repräsentation ist für den CDU-Vize nicht notwendig. Es benötige keine ostdeutsche Person, um sich um den Osten zu kümmern, sagte er.

CDU-Vize Volker Bouffier hat die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt, keinen ostdeutschen Minister in das künftige Kabinett zu berufen. Um sich um den Osten zu kümmern, müsse man nicht aus dem Osten kommen, sagte Bouffier am Sonntagabend in der ARD.

Es sei ...

