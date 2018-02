Das bevorstehende Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sorgt an der Börse für extreme Spannung. Die größten Kursbewegungen gibt es allerdings nicht bei den Autoherstellern selbst, sondern bei der Aktie der Baumot Group. Die gilt als Spezialist bei Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und damit als möglicher Profiteur für den Fall, dass die Autobauer entsprechende Investitionen tätigen müssen. In die Karten spielt dem Unternehmen dabei eine aktuelle Untersuchung des ADAC: Demnach könnten mit einer flächendeckenden Hardware-Umrüstung von Euro-5-Diesel-Pkw die Emissionen des Straßenverkehrs in Deutschland auch ohne Fahrverbote um über 25 Prozent gesenkt werden.Die Baumot-Aktie war - vor der ursprünglich für vergangenen Donnerstag erwarteten Gerichtsentscheidung - binnen fünf Tagen um fast 50 Prozent auf bis zu 2,30 Euro gestiegen, hatte dann aber in wenigen Stunden den Großteil dieser Gewinne wieder abgeben müssen. Heute hat sich die Aktie vorübergehend wieder auf über 2 Euro erholen können. Das Urteil ...

