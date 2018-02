Zürich - Die Immobiliengesellschaft Investis treibt ihre digitale Transformation voran und beteiligt sich mit 28.6% am Aktienkapital der Neho, einem an der EPFL ansässigen Start-up Unternehmen, an welchem Investis bereits über die Minderheitsbeteiligung Polytech Ventures Holding SA indirekt beteiligt war.

Aufgrund des überzeugenden Geschäftsmodels von Neho hat sich Investis entschieden, sich ebenfalls direkt zu beteiligen und hält daher zum heutigen Zeitpunkt wirtschaftlich rund 44% an dieser Gesellschaft. Hinsichtlich bestehender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...