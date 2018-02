Fünf Smart Beta Aktien ETFs von Franklin Templeton Investments kotieren nun auch an der Swiss Stock Exchange (SIX), nachdem sie zu Beginn des Jahres bereits an der Mailänder Börse aufgenommen worden waren. Die neuen Smart Beta ETFs werden an der SIX in USD gehandelt, mit Ausnahme des Franklin European Dividend UCITS ETF. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...