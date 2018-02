Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag kaum von der Stelle gekommen. Damit zollten sie ihrer jüngsten Erholung Tribut. Auch die gut gelaufene Wall Street gab diesmal keinen Auftrieb.

Gegen Mittag notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 prozentual unverändert bei 3463,05 Punkten. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,09 Prozent auf 5349,02 Zähler hoch und der britische FTSE 100 gewann 0,12 Prozent auf 7298,07 Punkte.

Im Branchenvergleich hatten die Aktien von Medienunternehmen dank Übernahmefantasien klar die Nase vorn: Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 führte mit plus 1,85 Prozent die Gewinnerliste in der Übersicht an, beflügelt vom sich anbahnenden Bieterrennen um Sky PLC. Schlusslicht war dagegen der Index der Telekommunikationsunternehmen, der 0,70 Prozent verlor.

Die Papiere des britischen Pay-TV-Anbieters Sky sprangen in London um knapp 21 Prozent auf 13,34 britische Pfund hoch, nachdem der US-Kabelkonzern Comcast angekündigt hatte, er wolle Sky ...

