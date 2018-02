Vor dem Münchner Amtsgericht hat das Insolvenzverfahren des deutschen Photovoltaik-Unternehmens begonnen. Für die Konzernmutter und die größte Tochter in den USA gibt es dem Insolvenzverwalter zufolge keine Hoffnung mehr.Das Amtsgericht München hat am Dienstag das Insolvenzverfahren der Phoenix Solar AG eröffnet und Rechtsanwalt Michael Jaffé zum Insolvenzverwalter bestellt. Er war zuvor bereits als vorläufiger Insolvenzverwalter des Münchner Photovoltaik-Unternehmens berufen worden. Er zeichnet in einem Gutachten ein düsteres Bild für die Aktiengesellschaft. "Das Vermögen der Phoenix Solar AG ...

