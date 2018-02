Der "Marshallplan mit Afrika" soll konkreter werden. Deutsche Firmen starten etwa Projekte in Ruanda. Und pochen auf mehr politische Hilfe.

Mehr Investitionen in Afrika - so lautet das Ziel von Angela Merkel (CDU). Es ist schon lange ein Herzensprojekt der Kanzlerin. So unterzeichneten G7-Staaten in Hamburg feierlich Entwicklungspartnerschaften ("Compacts with Africa"), Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) verkündete einen "Marshallplan mit Afrika", der unter anderem deutschen Firmen verspricht, sie in die neuen Märkte südlich des Mittelmeers zu begleiten.

Merkel betonte auf dem G20-Gipfel im vergangenen Jahr noch einmal die Wichtigkeit eines prosperierenden afrikanischen Kontinents, auch für Europa: "Wenn es in Afrika zu viel Hoffnungslosigkeit gibt, ist es nicht erstaunlich, wenn junge Menschen anderswo ihre Zukunft suchen." Große Ankündigungen, denen erst einmal keine Taten folgten. Bis heute.

An diesem Mittwoch soll sich das nun ändern: Müller hat Vertreter von VW, Siemens und SAP in sein Ministerium zur Unterzeichnung eines Carsharing-Vertrages in Kigali eingeladen: Ab Mai sollen man in Ruandas Hauptstadt, über eine dort entwickelte App, kurzzeitig Polos von VW gemietet werden können.

Gleichzeitig veranstalten die deutschen Wirtschaftsverbände BDI, DIHK, BGA gemeinsam mit dem Finanz- und dem Wirtschaftsministerium ein Deutsch-Ghanaisches Wirtschaftsforum. Es wird eröffnet von Ghanas Staatspräsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo und Noch-Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Ghanas Präsident wird anschließend auch von Merkel empfangen.

"Afrika braucht bessere Transportmöglichkeiten", begründet Entwicklungsminister Müller die Wahl des Schwerpunkts "Mobilität" innerhalb seines "Marshallplans mit Afrika". Die Städte wachsen rasant, Staus sind allgegenwärtig, gleichzeitig können sich viele Menschen Transportkosten kaum leisten, geschweige denn ein eigenes Auto kaufen.

Busse ...

