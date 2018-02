Schaffhausen - Der Industriekonzern Georg Fischer ist im Geschäftsjahr 2017 mit Unterstützung der guten Konjunktur kräftig gewachsen. Dazu hat insbesondere die grösste Division Piping Systems mit einem zweistelligen Plus einen guten Beitrag geleistet. Zweistellig sind auch die Gewinnziffern gewachsen, was sich auch in einer entsprechenden Erhöhung der Dividende niederschlagen soll. Für das laufende Geschäftsjahr verspricht sich das Unternehmen weiteres Wachstum und eine Marge im Rahmen der Zielsetzungen.

Der Umsatz stieg um 11% auf 4,15 Mrd CHF, bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeinflüsse ergab sich ein organisches Wachstum von knapp 10%. Der Auftragseingang nahm gar um 14% auf 4,27 Mrd zu. Gewachsen sind alle drei Divisionen, am meisten jedoch Piping Systems.

Das Wachstum im Jahr 2017 habe das Jahresziel von 3-5% deutlich übertroffen und auch die Profitabilität habe dank eines allgemein günstigen wirtschaftlichen Umfelds den Strategiezielen entsprochen, erklärte CEO Yves Serra am Mittwoch vor den Medien. Mit der Strategie 2020 befinde man sich "voll auf Kurs".

Die Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2020 hatte Georg Fischer 2016 neu definiert. Demnach wird ein jährliches Umsatzwachstum von 3 bis 5% angestrebt, eine EBIT-Marge in einer Bandbreite von 8 bis 9% sowie eine Kapitalrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...