Zürich - Die VZ Gruppe hat das Jahr 2017 dank zusätzlicher Kunden mit einem Ertrags- und Gewinnwachstum abgeschlossen. Mit den ausgewiesenen Zahlen ist die VZ Gruppe aber unter den Erwartungen der meisten Analysten geblieben.

Insgesamt erwirtschaftete die VZ Gruppe einen Betriebsertrag von 260,2 Mio CHF, was im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 10,3% entspricht. Wie bei der Präsentation der Halbjahreszahlen angekündigt, hat das Unternehmen damit in der zweiten Jahreshälfte beim Ertrag weniger stark zulegen können als in den ersten sechs Monaten des Jahres. In jener Periode hat es noch ein Plus von 12,3% ausgewiesen.

Da der Betriebsaufwand mit rund 16% stärker anstieg als die Erträge, resultierte beim operativen Gewinn (EBITDA) lediglich ein Plus von knapp 3,6% auf 111,0 Mio CHF. Beim Reingewinn weist die VZ Gruppe ein Wachstum von 3,2% auf 86,8 Mio CHF aus. Grund für den geringeren ...

