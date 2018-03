Die Fusion der Energiekonzerne Wintershall und Dea könnte kommende Woche besiegelt werden. Die Genehmigung der Wettbewerbshüter steht noch aus.

Die Fusion der beiden Öl- und Gasgesellschaften Wintershall und Dea soll in den kommenden Wochen besiegelt werden. Der Deal solle voraussichtlich im März oder April unterzeichnet werden, sagte Dea-Chefin Maria Moraeus Hanssen am Donnerstag in Oslo.

Der Abschluss der Transaktion sei bis Ende des Jahres zu erwarten. Danach könne der geplante Börsengang innerhalb von 18 Monaten erfolgen. Moraeus Hanssen ...

