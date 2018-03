Im letzten Jahr konnte Electronic Arts auf der Fachmesse E3 für viel Aufsehen mit dem Titel "A Way Out" sorgen, welches sowohl bei Spielern als auch der Fachpresse gut ankam. Der Entwickler des Spiels gab jetzt bekannt, dass der Gold-Status erreicht wurde. Das bedeutet, dass mit der Auslieferung begonnen werden kann und der bisher vermutete Erscheinungstermin am 23. März wohl eingehalten werden kann.

Das Projekt könnte für EA nach dem Debakel rund um Star Wars: Battlefront II wieder zu ... (Robert Sasse)

