Verizon Aktien sind zu billig - das behauptet zumindest das Analysehaus MoffettNathanson in einer aktuellen Einschätzung. Die Experten sind sich sicher, dass Verizon an der Börse schon genug gelitten hat und die bevorstehenden Steuererleichterungen die Risiken eines herausfordernden Geschäftsumfelds überwiegen würden. Analyst Craig Moffett berichtet in einer Nachricht an seine Klienten am Mittwoch, dass das Papier mit 48 US-Dollar seiner Ansicht nach schlicht zu billig sei.

