Der Handel mit einem Teil der Wertpapiere von Steinhoff International wird in Südafrika vorübergehend ausgesetzt. Dies betrifft die an der Börse in Johannesburg gehandelten Vorzugsaktien der Steinhoff Investment Holdings Limited. Die südafrikanische Börse reagiert damit auf das nicht Vorlegen der Geschäftsberichte für 2016/2017 durch Steinhoff. Der Handel in Aktien dagegen bleibt davon unberührt.Es bleibt auch weiterhin unklar, wann Steinhoff seine ...

