der ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF eignet sich vor allem für Anleger, die gerne in Aktien von Unternehmen investieren, die in ihrem Bereich führend sind. Dieser Fonds basiert nämlich auf dem Referenzindex EURO STOXX 50. Dieser Index bildet die Kursentwicklungen von 50 Unternehmen aus der Eurozone ab, die in ihrem Segment führend sind.

Dieser Fonds versammelt unter seinem Dach Aktien, die im EURO STOXX 50 gelistet werden. Davon sind die meisten Unternehmen in den Bereichen ... (Alexander Hirschler)

