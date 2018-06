Ausgehend von den letzten größeren Verlaufshochs bei 3.836 Punkten aus März 2015 - ähnlich wie beim DAX - folgte zunächst ein Abverkauf auf das Unterstützungsniveau bei 2.672 Zählern. Von dort aus arbeitete sich das Barometer wieder spürbar hoch, konnte allerdings nicht an die Vorhochs mehr anknüpfen! Das ist ein deutliches Zeichen von Schwäche, das zusätzlich mit einem Dreifachtop um 3.708 Punkten gepaart ist. Ein erster signifikanter Aufwärtsimpuls zurück an den langfristigen Abwärtstrend erfolgte erst wieder zu Beginn dieses Jahres, kurzfristig konnte der Index also wieder zur Oberseite abdrehen - dies könnte man aber als technischen Pullback werten.

Tendenz fallend

Der jüngste Abverkauf in Richtung der Jahrestiefs zeichnet jedoch seit den aktuellen Jahreshochs ein bedenkliches Chartbild und könnte sich im weiteren Verlauf noch als dreiwellige Korrekturbewegung herausstellen. ...

