Deutschland steht nach monatelangem Gezerre vor der Entscheidung: GroKo oder NoGroKo? Die SPD-Spitze geht von der Zustimmung der Basis aus. Über ein Nein will sie gar nicht erst nachdenken.

Kurz vor der Auszählung des SPD-Mitgliederentscheids über den Eintritt in eine erneute große Koalition mit der Union hat sich die Parteiführung der Sozialdemokraten optimistisch gegeben. "Es wird doch hoffentlich kein negatives Ergebnis geben und darüber spekuliere ich auch gar nicht", sagte die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles am Samstag in Berlin zum Auftakt einer Klausurtagung des Parteivorstands. "Bei so 'nem schönen Sonnenschein sollten wir uns nur auf gute Nachrichten gefasst machen." Der kommissarische Parteichef Olaf Scholz sprach von einer sehr hohen Beteiligung an der Abstimmung. Die SPD werde gestärkt aus der Entscheidung hervorgehen.

Der Mitgliederentscheid war am Freitag zu Ende gegangen, das Ergebnis soll an diesem Sonntag bekanntgegeben werden. "Ich bin zuversichtlich, dass eine Mehrheit unserer Mitglieder Ja zu diesem Koalitionsvertrag sagt", sagte die bisherige Familienministerin Katarina Barley der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Scholz nannte das Votum am Samstag eine "gute demokratische Veranstaltung". "Das Ergebnis wird in jedem Fall ein Ergebnis sein, das dazu beiträgt, dass die SPD geschlossen weitergeht." Sehr viele in der Partei hätten sich beteiligt. "Das führt zusammen, und das spürt man jetzt schon." Die SPD sei unverändert eine "sehr kräftige ...

