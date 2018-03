Und die Produkte aus der Kälte werden immer beliebter! Ein guter Grund also, den "Tag der Tiefkühlkost" am 6. März zu feiern. Als dieser Tag 1984 ins Leben gerufen wurde, lag der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland noch bei 17,2 Kilogramm - mittlerweile hat er sich also weit mehr als verdoppelt! Bildquelle: Shutterstock.com Der amerikanische Präsidenten Ronald...

Den vollständigen Artikel lesen ...