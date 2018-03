Die WashTec AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein Hersteller von Fahrzeugwaschanlagen. Es ist der weltweite Marktführer für Komplett- und Servicelösungen im Bereich Fahrzeugwäsche.Der Vorstand der WashTec AG gab in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat bekannt, die Dividende für 2017 erhöhen zu wollen. Die Dividende soll auf 2,45 Euro je Aktie angehoben werden, im Jahr 2016 waren es noch 2,10 Euro je Aktie. Entschieden wird das ganze am 14. März. Nach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...