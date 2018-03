DAX - Ab in den Süden (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts/seitwärts Rückblick: Mit dem Bruch der Unterstützung bei 12.400 Punkten setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend beim DAX in der vergangenen Woche fort und sorgte im nachbörslichen Handel am Donnerstag bereits für den Bruch der 12.050 Punkte-Marke. Am Freitag setzte sich der Abverkauf nahtlos fort und der Index fiel an die anvisierte Unterstützung bei 11.870 Punkten zurück. Dort startete im späten Handel eine leichte Erholung, die bereits heute wieder beendet werden dürfte. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:01 Uhr): Mit einem Abwärtsgap dürfte der Index heute in den Handel gehen und im Bereich der untergeordneten...

