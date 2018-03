In Großbritannien häufen sich Angriffe mit Säure wie der auf Innogy-Vorstand Günther. Britische Richter stufen Säure als hochgefährliche Waffe ein.

Der Säureangriff auf den Innogy-Manager Bernhard Günther rückt eine Straftat in den Mittelpunkt, die in Großbritannien zum traurigen Alltag gehört. Dort gab es in den vergangenen Jahren eine Häufung von Säureangriffen.

Britische Richter ziehen nun die Reißleine und stellen bereits das Mitführen von Säuren unter Strafe, wie die Zeitung "Independent" am Donnerstag berichtete. Das geht aus neuen Richtlinien hervor, die vom Sentencing Council, einem Organ des Justizministeriums, veröffentlicht wurden.

Erwachsenen, die bereits zum zweiten Mal verurteilt wurden, eine ätzende Substanz in der Öffentlichkeit mitzuführen, droht ab dem 1. Juni eine Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten. Jugendliche unter 18 Jahren müssen eine viermonatige Haftstrafe absitzen.

In England und Wales wurden in den letzten sechs Monaten mehr als 400 Angriffe mit säurehaltigen Substanzen registriert. In Deutschland hingegen handelt es sich bei solchen Straftaten eher um Einzelfälle. Hierzulande wird ein Säureanschlag meistens als Körperverletzung geahndet, was eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren oder eine Geldstrafe ...

