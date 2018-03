"Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass Diesel-Fahrverbote nicht die intelligenteste Lösung wären…", diesen Satz sprach Matthias Müller gestern Abend im Vorfeld des Genfer Autosalons bzw. im heute-journal in die Mikrofone. Nun, vermutlich muss der Mann das sagen, schließlich wird er von der Welt größtem Autobauer dafür bezahlt. Vermutlich weiß er aber auch, dass die Uhr tickt - und es ein "Weiter so" für ihn bzw. den Konzern, den er vertritt, diesmal nicht mehr geben wird. Zumindest sollte es das. Für die Anleger dürfte "Weiter so" heute allerdings durchaus das vorherrschende Motto sein, denn die Volkswagen-Aktie führt den DAX zur Stunde ganz klar an:

