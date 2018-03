Aus dem Börsenbrief. http://www.boerse-social.com/gabb Roadshow #75:Über die FinGroup AG, die neue Aktie an der Wiener Börse. Vorstand Alexander Coenen stellte seine AG auf der Roadshow am 28. Februar vor. Sie erbringt Dienstleistungen rund um Börsegänge, sowas brauchen wir, denn der Kurszettel in Wien wird immer kleiner, da ist es schön, wenn neue Titel den Weg nach Wien finden. Die Präsentation richtet sich nicht so sehr an den Privatanleger, sondern an mittelständische Firmen, die an die Börse gehen wollen. Von Unternehmensanalyse über Börsegang bis zu Fundraising wird alles aus einer Hand geboten, auch über die Veröffentlichungspflichten wird informiert. Das Allerwichtigste sind die Kontakte sowohl zu...

